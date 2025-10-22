Casablanca : Deux morts dans l’effondrement d’une maison à l’ancienne médina

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées à des degrés divers de gravité dans l’effondrement, mercredi matin, d’une maison de quatre étages menaçant ruine, sise à Derb Remad, dans la Medina de Casablanca, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa.

Aussitôt informés, les autorités locales et sécuritaires ainsi que les services de la Protection civile se sont rendus sur place en vue d’entreprendre les opérations de secours, de recherche et de sécurisation des alentours du bâtiment effondré, ajoute-t-on.

La maison en question, qui figurait parmi les bâtisses menaçant ruine, faisait l’objet depuis 2012 d’une décision d’évacuation émise par les autorités compétentes. La majorité des habitants avaient accepté de quitter les lieux, contrairement à certains résidents qui avaient refusé, malgré les multiples tentatives des autorités locales de les convaincre, dans le souci de préserver leur sécurité.

Les blessés ont été transférés au centre hospitalier régional Moulay Youssef, alors que l’incident a été notifié au Parquet compétent en vue de l’ouverture d’une enquête judiciaire, conclut-on.