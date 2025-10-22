Syensqo et l’UM6P lancent un laboratoire commun d’intelligence artificielle

Syensqo et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé aujourd’hui un accord de partenariat sur le campus de l’UM6P à Benguerir, marquant une nouvelle étape dans leur collaboration visant à lier science, industrie et société. Cette initiative repose sur la conviction commune que l’intelligence artificielle, appliquée de manière responsable à des défis concrets, peut accélérer la transition vers des systèmes industriels plus durables et compétitifs.

Une collaboration axée sur trois domaines clés

La coopération entre Syensqo et l’UM6P se concentre sur l’intelligence artificielle, les matériaux avancés et la durabilité. Elle associe des expertises complémentaires pour transformer la recherche scientifique en applications concrètes. Dans ce cadre, Syensqo a inauguré un bureau sur le campus de Benguerir, permettant à ses ingénieurs et scientifiques de collaborer directement avec les chercheurs, doctorants et étudiants de l’université. Cette proximité vise à renforcer le lien entre la recherche et les priorités industrielles, tout en favorisant l’expérimentation, l’agilité et l’innovation.

Lancement du laboratoire d’intelligence artificielle de Syensqo

Le partenariat comprend également l’ouverture du laboratoire d’intelligence artificielle de Syensqo, intégré au AI-ARC (Accelerated Research Center) de l’UM6P. Ce laboratoire servira de pont entre recherche scientifique et défis industriels, combinant l’expertise de l’UM6P en IA avancée et celle de Syensqo dans les sciences des matériaux et la chimie. L’objectif est de développer la prochaine génération de technologies d’IA agentique pour la chimie et les matériaux avancés, tout en concevant des solutions innovantes pour diverses applications industrielles.

Une collaboration étendue à la formation et au développement des talents

Au-delà de la R&D, le partenariat inclut également la formation exécutive et le développement des étudiants. Les deux institutions mèneront des initiatives pour renforcer les compétences techniques, le leadership et l’esprit d’innovation, offrant aux étudiants de l’UM6P des expériences concrètes dans la résolution de défis industriels réels. Cette dimension reflète un engagement commun à préparer la prochaine génération de scientifiques et d’ingénieurs aux exigences technologiques émergentes.

Témoignages des dirigeants

« Chez Syensqo, nous sommes convaincus que l’avenir d’une industrie durable sera façonné par la fusion intelligente de la science des matériaux et de l’intelligence artificielle », a déclaré Dr Ilham Kadri, Directrice Générale de Syensqo. « Avec ce laboratoire, nous voulons transformer cette vision en action — en accélérant l’innovation, en valorisant les jeunes talents et en créant des solutions à impact réel pour les personnes et la planète. »

De son côté, M. Hicham El Habti, Président de l’UM6P, a affirmé : « Nous mesurons la valeur de la recherche à sa capacité à générer des solutions tangibles. Notre collaboration avec Syensqo nous permet d’intégrer l’IA avancée dans des applications industrielles, transformant les découvertes de laboratoire en technologies capables d’améliorer l’efficacité, de réduire l’impact environnemental et de créer de nouvelles opportunités économiques. ».

Une initiative portée par l’expérience étudiante

Lors de la cérémonie de signature, plusieurs étudiants du College of Computing (CC) de l’UM6P, ayant effectué des stages chez Syensqo, ont partagé leurs expériences, soulignant l’apport concret de cette collaboration dans leur formation et leur exposition à des environnements de recherche et industriels de pointe.

Une participation aux projets globaux de durabilité

Cet accord s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre Syensqo et l’UM6P sur le projet Climate Impulse, l’initiative de l’explorateur Bertrand Piccard visant à développer le premier avion à hydrogène capable de faire le tour du monde sans escale. Cette participation illustre la volonté commune d’utiliser la science et l’innovation pour répondre aux défis mondiaux de durabilité, en reliant recherche, données et savoir-faire industriel.

À propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise scientifique qui développe des solutions innovantes pour améliorer notre manière de vivre, travailler, voyager et nous divertir. Inspirée par les conseils scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, l’entreprise rassemble des talents dans le monde entier pour repousser les limites de la science et de l’innovation au bénéfice de ses clients, avec plus de 13 000 collaborateurs répartis dans 30 pays.