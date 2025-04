Visa et Chari annoncent un partenariat stratégique pour stimuler l’inclusion financière au Maroc (VIDEO)

Visa Inc., leader mondial des paiements numériques, et Chari, établissement de paiement au Maroc, annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique destiné à promouvoir l’inclusion financière et l’innovation sur le marché marocain au cours des sept prochaines années. Cette collaboration reflète un engagement commun en faveur de l’accélération de la transformation digitale et de l’élargissement de l’accès aux services financiers pour les entreprises et les consommateurs à travers la région.

Ce partenariat repose sur plusieurs objectifs clés. Il vise notamment à renforcer considérablement la présence de Visa dans l’écosystème fintech dynamique du Maroc. En tirant parti de l’expertise terrain de Chari et de ses solutions innovantes, les deux entreprises uniront leurs forces pour élargir leur base de clients et ouvrir de nouvelles sources de revenus, se positionnant ainsi à l’avant-garde de l’évolution numérique financière du pays.

Grâce au réseau de points de vente de Chari, ce partenariat facilitera une adoption plus large des paiements numériques, renforçant ainsi l’inclusion financière et atteignant un public de consommateurs plus étendu. Cette collaboration favorisera l’inclusion financière en remplaçant progressivement les transactions en espèces par des paiements électroniques au sein des petites épiceries de proximité.

Chari, acteur majeur de l’innovation fintech au Maroc, propose une application B2B qui permet aux épiceries de tout le pays d’accéder à des solutions intégrées de commerce électronique et de fintech, optimisant la gestion des stocks et des micro-crédit. Détentrice d’une licence d’établissement de paiement délivrée par Bank Al-Maghrib en 2022, Chari confirme son engagement en faveur de l’innovation et de l’inclusion financière.

À noter également : Chari fait partie de la première cohorte du Visa Accelerator Program, lancé à Marrakech en juin 2023, ce qui témoigne de la volonté commune de Visa et Chari d’accélérer la transformation numérique en Afrique.

Sami Romdhane, Directeur Général de Visa au Maroc, déclare :

« Nous sommes ravis de démarrer ce partenariat avec Chari, une entreprise issue de notre programme d’acceleration et qui partage notre vision de l’innovation et de l’inclusion financière. Ensemble, nous mettrons à profit nos forces combinées pour générer une croissance significative et un impact positif sur le marché marocain. »

Ismael Belkhayat, CEO et cofondateur de Chari, ajoute :

« Ce partenariat avec Visa, leader mondial des paiements numériques, marque une étape clé pour Chari. En unissant nos forces, nous allons enrichir notre offre de services et toucher un plus grand nombre de petits commerçants, contribuant ainsi activement à l’inclusion financière de cette importante communauté »

About Visa :

Visa est un leader mondial des paiements numériques, connectant des millions de consommateurs, d’entreprises et d’institutions dans plus de 200 pays et territoires grâce à des solutions de paiement innovantes, sécurisées et fiables.

About Chari :

Chari est une fintech marocaine qui propose des services financiers intégrés aux détaillants. Agréée par Bank Al-Maghrib, Chari offre une plateforme complète de Banking-as-a-Service (BaaS) à travers l’Afrique francophone.