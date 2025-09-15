GOMYCODE accélère son développement au Maroc et place l’Intelligence Artificielle au cœur de ses formations

GOMYCODE, acteur panafricain de référence dans l’éducation technologique, annonce une nouvelle étape de son développement au Maroc.

Née en 2017 à Tunis de la vision d’un jeune entrepreneur, Yahya Bouhlel, après un stage marquant dans la Silicon Valley à seulement 16 ans, GOMYCODE incarne l’histoire inspirante d’une startup africaine devenue un modèle d’innovation éducative sur le continent. Forte de son modèle inclusif, l’entreprise renforce aujourd’hui sa présence au Maroc pour répondre à la demande croissante en compétences numériques, en particulier dans le domaine de l’Intelligence Artificielle.

Depuis sa création en 2017, GOMYCODE s’est donné pour mission de démocratiser l’accès aux compétences du futur. L’entreprise est née d’une conviction forte de son fondateur, Yahya Bouhlel : le savoir est un droit, pas un privilège. « Notre ambition est d’offrir aux Marocains les moyens de devenir acteurs de la révolution digitale, et non de la subir », souligne-t-il.

Aujourd’hui, l’IA s’impose comme l’un des moteurs principaux de la transformation du monde du travail. Consciente de cet enjeu, GOMYCODE a intégré des modules dédiés dans ses programmes de formation, qu’il s’agisse de développement web, de data, de cybersécurité ou encore de marketing digital. L’objectif est clair : permettre aux apprenants de maîtriser non seulement les fondamentaux de leur domaine, mais aussi les outils qui transforment déjà les métiers.

GOMYCODE se distingue par son modèle pédagogique hybride, qui combine cours en présentiel, accompagnement en ligne, mentorat personnalisé et projets concrets. Sa plateforme technologique propriétaire, enrichie d’un tuteur virtuel multilingue basé sur l’IA, rend l’apprentissage plus interactif et efficace. Grâce à cette approche, l’entreprise affiche des résultats remarquables : 70% de taux de complétion de ses bootcamps et un taux d’employabilité équivalent pour ses diplômés.

En sept ans, GOMYCODE a formé plus de 40 000 étudiants et délivré plus de 50 000 cours, avec l’appui d’un réseau de 1 500 instructeurs. Déjà présente dans huit pays africains et plus de 35 villes, l’entreprise connaît une croissance soutenue, doublant chaque année ses résultats sur les nouveaux marchés.

Au Maroc, où elle est implantée depuis 2022, GOMYCODE poursuit son expansion à travers le renforcement de son offre de formation et le développement de partenariats stratégiques avec de grandes entreprises technologiques et institutions, parmi lesquelles Microsoft, Google, Meta, Nvidia, AWS ou la GIZ. Pour 2025, l’entreprise place le développement du B2B et du B2G au cœur de sa stratégie et s’apprête à lancer de nouveaux programmes diplômants via la School of Technology, notamment un Master of Science en ingénierie logicielle.

Ambitieuse et résolument tournée vers l’avenir, GOMYCODE ne se limite pas à former des talents, elle écrit une histoire inspirante pour toute une génération de jeunes Africains qui souhaitent prendre part à la révolution digitale mondiale. En comblant le déficit de 200 millions de talents tech prévu d’ici 2030, l’entreprise affirme sa conviction que l’Afrique n’est pas seulement un marché à former, mais une puissance créative et numérique en devenir