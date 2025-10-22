La chorégraphe libanaise Lamia Safieddine signe une nouvelle création d’une intensité rare : « Le Liban au Cœur », un spectacle de danse et de poésie qui célèbre la résilience d’un peuple et la fraternité entre le Maroc et le Liban.

Porté par la Compagnie Lamia Safieddine, le spectacle sera présenté le 12 novembre 2025 au Studio des Arts Vivants à Casablanca et le 15 novembre 2025 au Théâtre Meydene à Marrakech. Cette création magistrale est bien plus qu’un spectacle : c’est un hymne à la résilience du peuple libanais, un chant d’amitié entre le Maroc et le Liban, une danse qui guérit et rassemble.

UN VOYAGE ARTISTIQUE ET POÉTIQUE

« Le Liban au Cœur » se déploie comme une fresque chorégraphique où la danse devient mémoire, exil et promesse d’avenir. Accompagnée de neuf danseuses, Lamia Safieddine fait dialoguer les corps et les émotions au rythme des mélodies de Fayrouz, Ziad Rahbani, Marcel Khalifé, Orange Blossom, et des textes intemporels de Gibran Khalil Gibran, Nadia Tuéni et Mahmoud Darwich. La scène se transforme en un espace de résonance poétique, un lieu de mémoire et de renaissance où l’art transcende les blessures pour dire la beauté de la résilience. Chaque tableau évoque un Liban multiple, cosmopolite et indomptable, vibrant d’humanité et d’espoir.

UNE ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE SALUÉE DANS LE MONDE ENTIER

Saluée par l’UNESCO, l’Institut du Monde Arabe, le Zénith et de nombreuses scènes internationales, Lamia Safieddine s’impose comme une figure majeure de la danse contemporaine du monde arabe. Son écriture chorégraphique, à la fois enracinée dans la tradition et ouverte à la modernité, crée une émotion universelle. « Lamia confirme le retour du courant gibranien à l’art arabe », écrivait Al Charq al-Awsat, soulignant la profondeur humaniste de son œuvre. À travers sa gestuelle habitée, la chorégraphe fait du mouvement un langage à part entière, capable de réunir les âmes par-delà les frontières.

UN PROJET ARTISTIQUE ET SOLIDAIRE

Au-delà de son ampleur esthétique, « Le Liban au Cœur » est également un projet solidaire. Cette création rend hommage à la générosité et à la fraternité entre le Maroc et le Liban, deux nations unies par des valeurs d’entraide et d’hospitalité. Les bénéfices du spectacle seront reversés à la Banque Alimentaire du Maroc, également active au Liban, ainsi qu’au Secours populaire français – section Liban, partenaire fidèle de la Compagnie. À travers cet engagement, Lamia Safieddine affirme la vocation de la danse comme acte de solidarité et de partage, un langage de paix qui relie les peuples et les cœurs.

LAMIA SAFIEDDINE : UNE ARTISTE ENTRE CIEL ET TERRE

Pionnière de la danse arabe contemporaine, Lamia Safieddine poursuit, depuis plus de vingt ans, une quête artistique où la mémoire du corps devient langage universel. Ses créations, présentées dans plus de vingt pays, célèbrent la beauté des métissages et la puissance de la résilience.

Sa danse, à la fois ancrée et céleste, fait du corps un chant vivant de liberté, et de la scène un territoire d’émotions partagées. « Avec Lamia, on peut parler de danse arabe contemporaine », souligne Le Monde, tandis que Les Saisons de la danse évoquent « toute la générosité de son spectacle, qui fait cohabiter des territoires dont la danse est le carrefour d’échanges ». Pour Al Nahar, « la danse de Lamia Safieddine est un voyage… une alchimie de l’imaginaire qui éveille la nostalgie et porte un message de paix ». Ensemble, ces regards traduisent la portée universelle d’un art qui relie les âmes, les cultures et les espérances.

Venez célébrer, ressentir et vibrer au rythme d’un Liban qui bat au cœur du Maroc, là où la danse devient un langage d’unité et d’émotion partagée!