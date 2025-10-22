LG publie ses résultats provisoires pour le troisième trimestre 2025

LG Electronics Inc. (LG) annonce aujourd’hui ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre 2025, avec un chiffre d’affaires consolidé de 21,88 trillions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 688,9 milliards de KRW.

Malgré des vents contraires externes, notamment l’escalade des droits de douane américains, ces deux chiffres ont dépassé les attentes du marché. Le chiffre d’affaires représente le deuxième plus élevé jamais enregistré pour un troisième trimestre, tandis que le bénéfice d’exploitation a surpassé les prévisions récentes du marché de plus de 10 %. La rentabilité a diminué par rapport à l’année précédente en raison de plusieurs facteurs non récurrents, notamment une charge fiscale plus élevée dans un contexte commercial changeant.

Néanmoins, LG a réussi à compenser les préoccupations du marché et à dépasser les attentes, soutenu par des performances solides dans ses activités clés et orientées vers l’avenir. L’activité des solutions d’appareils électroménagers a maintenu une forte compétitivité et un leadership sur le marché, tandis que l’activité des solutions pour véhicules a atteint une rentabilité record.

LG continue de renforcer ses fondamentaux commerciaux en mettant l’accent sur une croissance qualitative — en mettant l’accent sur les opérations B2B telles que les solutions pour véhicules et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), en élargissant les plateformes non matérielles, notamment les abonnements aux appareils électroménagers et webOS, et en renforçant ses activités en ligne.

En particulier, l’introduction en bourse de LG Electronics India Limited devrait fournir un financement significatif pour accélérer les améliorations de la structure commerciale et les initiatives de croissance future.

L’activité des solutions d’appareils électroménagers a continué de faire face à des défis liés aux pressions tarifaires sur les exportations américaines et à une reprise mondiale retardée de la demande. Malgré ces conditions, elle a maintenu sa position de leader dans le segment premium et a conservé une performance stable sur le marché de masse. Ces résultats ont été soutenus par des opérations de production optimisées, une allocation efficace des ressources pour atténuer les effets des droits de douane et une croissance régulière des services d’abonnement aux appareils électroménagers.

L’activité des solutions de médias et de divertissement a fait face à des coûts marketing plus élevés en raison de l’intensification de la concurrence sur le marché mondial de la télévision. À l’avenir, LG prévoit d’améliorer la compétitivité de la plateforme webOS pour diversifier sa structure de bénéfices — en se concentrant sur le développement de son activité publicitaire et l’élargissement de son offre de contenu. L’entreprise prévoit également d’accélérer sa croissance dans le Sud global, où la demande de téléviseurs reste relativement stable.

L’activité des solutions pour véhicules devrait avoir atteint une rentabilité record au troisième trimestre, principalement en raison de la forte performance des systèmes d’infodivertissement haut de gamme embarqués, ce qui a contribué à améliorer les marges. L’entreprise élargit également son portefeuille au-delà du matériel pour inclure des plateformes de contenu pour véhicules, avec une croissance continue attendue sur la base d’un carnet de commandes solide et d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle dans les unités d’éclairage et de groupe motopropulseur pour véhicules électriques.

Dans le secteur des solutions écologiques, LG développe activement sa présence sur les marchés orientés vers l’avenir tels que les systèmes CVC commerciaux et les refroidisseurs industriels et de centrales électriques. L’entreprise a récemment obtenu une série de projets de grande envergure — y compris des solutions de refroidissement pour centres de données alimentées par l’IA — en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie. À mesure que ces projets progressent, LG prévoit de les utiliser comme références clés pour renforcer son potentiel de croissance à long terme. Parallèlement, l’entreprise se prépare à la commercialisation de solutions de refroidissement liquide pour centres de données, une technologie de nouvelle génération susceptible de devenir un moteur majeur de l’expansion future.

Ces chiffres sont des résultats consolidés provisoires basés sur les normes K-IFRS, fournis à titre de service aux investisseurs avant les résultats financiers définitifs de LG Electronics, y compris le bénéfice net. Les détails concernant chaque division seront annoncés officiellement plus tard ce mois-ci.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics est un innovateur mondial dans le domaine de la technologie et des produits électroniques grand public. Présent dans presque tous les pays, le groupe emploie 74 000 personnes à travers le monde. Les quatre divisions principales de LG, à savoir les solutions pour appareils électroménagers (Home Appliance Solution), les solutions pour médias et divertissement (Media Entertainment Solution), les solutions pour véhicules (Vehicle Solution) et les solutions écologiques (Eco Solution), ont généré un chiffre d’affaires mondial total de plus de 88 milliards de wons sud-coréens en 2024. LG est l’un des principaux fabricants mondiaux de produits grand public et professionnels, notamment des téléviseurs, des appareils électroménagers, des solutions de climatisation, des écrans, des composants automobiles et des solutions automobiles. Ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ sont reconnues dans le monde entier.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.LGnewsroom.com.