Le comédien Abdelkader Moutaâ tire sa révérence

Le comédien marocain Abdelkader Moutaâ est décédé ce mardi à l’âge de 85 ans après un long combat contre la maladie.

Le décès de l’artiste a secoué la Toile, où les internautes ont tenu à adresser leurs condoléances aux proches et amis du défunt, leur souhaitant courage et patience pour surmonter cette terrible épreuve.

Abdelkader Moutaa est l’une des figures les plus emblématiques du cinéma et du théâtre marocains. Né en 1940 à Casablanca, dans le quartier populaire de Derb Sultan, il a grandi dans des conditions modestes avant de se tourner vers l’art dramatique, une passion découverte dès son jeune âge à travers le scoutisme et le théâtre amateur.

Au fil des décennies, Abdelkader Moutaa s’est imposé comme une véritable légende du grand écran, grâce à son talent exceptionnel et à son charisme naturel. Il a incarné des rôles marquants, aussi bien dans des films historiques que dans des œuvres contemporaines, reflétant la société marocaine avec réalisme et profondeur. Parmi ses performances les plus notables figure son rôle dans El Chergui ou Le silence violent (1976), considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du cinéma marocain.

H.M.