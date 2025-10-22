Royal Air Maroc : lancement d’une nouvelle ligne directe Casablanca-Saint-Pétersbourg

Par LeSiteinfo avec MAP

Royal Air Maroc (RAM), dans le cadre de sa stratégie de développement et de son ambition de renforcer la connectivité du Maroc avec les marchés à fort potentiel, inaugure une nouvelle liaison aérienne directe entre Casablanca et Saint-Pétersbourg (Russie) qui sera opérationnelle à partir de janvier 2026.

Cette ligne, qui permettra de relier les deux villes en moins de six heures, répond à une demande croissante en matière de déplacements entre le Maroc et la Russie, que ce soit pour des raisons professionnelles, académiques ou touristiques, indique RAM dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, le Président Directeur Général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, a affirmé que l’ouverture de cette nouvelle ligne vers Saint-Pétersbourg est une étape stratégique majeure pour la compagnie aérienne nationale.

Et de poursuivre : « Elle renforce notre présence en Russie et illustre notre engagement à connecter le Maroc et le continent africain aux grands pôles économiques et culturels mondiaux. Cette nouvelle desserte répondra aux attentes croissantes des voyageurs en termes de connectivité, tout en offrant une expérience à bord toujours plus qualitative, en phase avec notre engagement d’amélioration continue de l’expérience client ».

À compter du 20 janvier 2026, Royal Air Maroc proposera trois vols par semaine entre Casablanca et Saint-Pétersbourg. Les départs depuis Casablanca sont prévus les mardis, vendredis et dimanches à 23h10 (heure locale), avec une arrivée à Saint-Pétersbourg à 06h55 le lendemain (heure locale). Les vols retour décolleront de Saint-Pétersbourg les lundis, mercredis et samedis à 08h05, pour une arrivée à Casablanca à 11h45 (heure locale).

Cette nouvelle route vient compléter l’offre actuelle de la compagnie vers la Russie, qui comprend déjà un vol quotidien entre Casablanca et Moscou. Elle témoigne du dynamisme croissant des échanges économiques, culturels et touristiques entre les deux pays.

Le Maroc séduit chaque année un nombre croissant de visiteurs russes, attirés par son climat agréable, son patrimoine riche et son hospitalité réputée.

Saint-Pétersbourg, joyau culturel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’une des destinations les plus emblématiques de Russie. Avec ses musées de renommée mondiale, tels que l’Ermitage, ses canaux pittoresques et son architecture majestueuse, elle offre aux voyageurs une expérience unique.

Les vols seront disponibles à la vente à partir de jeudi 23 octobre courant, sur le site internet de la compagnie nationale, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.