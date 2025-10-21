Clôture: la Bourse de Casablanca consolide ses gains ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a consolidé ses gains mardi à la clôture, son indice principal, le MASI, prenant 2,17% à 19.339,45 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 2,64% à 1.575,77 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 2,16% à 1.317,65 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a augmenté de 1,79% à 1.908,18 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 2,45% à 18.375,5 pts et de 2,49% à 16.772,08 pts.

