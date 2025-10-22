Après dix ans d’absence, Loubna Abidar retrouve le cinéma marocain avec « Autisto » (VIDEO)

Le tout dernier film de l’actrice Loubna Abidar, intitulé « Autisto », a été présenté avant-hier, lundi, dans le cadre du Festival national du film de Tanger.

À cette occasion, le site Le Site Info a rencontré la vedette du film, Loubna Abidar, qui a évoqué son personnage, Malika Berkani. Elle décrit ce rôle comme empreint d’une grande complexité émotionnelle, oscillant entre la satisfaction et le désarroi, l’amour et la haine envers une même personne : son fils, atteint d’autisme.

Outre ses tourments psychologiques, Malika doit aussi faire face à des difficultés financières ainsi qu’à certaines pressions sociales et traditions. Abidar souligne que le film porte avant tout un message d’espoir, rappelant que le cinéma n’a pas toujours vocation à apporter des solutions, mais qu’il joue un rôle essentiel en mettant en lumière des problèmes de société dans le but d’encourager la réflexion et le changement.

Loubna Abidar a également confié avoir attendu dix ans avant de retrouver le cinéma marocain avec un projet aussi fort sur le plan humain et artistique qu’« Autisto ». Elle précise que, malgré ses succès en France au cours de la dernière décennie – entre récompenses et nominations –, elle n’a jamais ressenti une satisfaction complète, expliquant que sa joie restait incomplète, car elle se considère avant tout comme une artiste arabe et non française.

Quant à sa rare présence à l’écran, l’actrice explique qu’elle ne cherche pas la surmédiatisation, privilégiant la qualité à la quantité. Elle choisit de travailler sur deux projets par an seulement : un pour le cinéma et un pour la télévision.

Le film « Autisto », réalisé par Jérôme Olivier Cohen, dont le fils est lui-même atteint d’autisme, devrait sortir dans les salles marocaines à l’été prochain.

Dans ce long métrage, Loubna Abidar incarne une mère célibataire élevant un enfant autiste, confrontée à l’injustice et à l’indifférence de la société, qui la laissent seule face à ses luttes pour éduquer et soigner son fils.

Le casting réunit également plusieurs comédiens marocains de renom, parmi lesquels Sandia Tajeddine, Hamza El Tahiri, Abderrahim El Kharraz, et d’autres encore.