Loubna Abidar annonce être enceinte pour la seconde fois (PHOTO)

L’actrice marocaine, Loubna Abidar, a annoncé, ce mardi 3 octobre, attendre un heureux évènement. Celui-ci est donc le deuxième de l’interprète principale de « Much Loved »(Zin Li Fik), long métrage de Nabyl Ayouch.

Loubna Abidar a annoncé la bonne nouvelle de sa grossesse à ses fans et followers, via une publication sur son compte officiel Facebook, illustrée par une photo où l’on voit bien qu’elle est enceinte.

« Je vais être maman pour la seconde fois et j’ai choisi le prénom Mehdi pour mon fils », a écrit l’actrice. Ce qui n’a pas manqué de faire interagir ses admirateurs qui ont tenu à lui présenter leurs sincères félicitations.

Pour rappel, Abidar avait annoncé, en 2022, avoir convolé en justes noces. Et ce, pour la… quatrième fois! L’heureux élu est cette fois-ci un Belge d’origine tunisienne et l’actrice a publié une photo la réunissant avec lui.

L.A.