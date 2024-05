Le réalisateur marocain Jérôme Cohen-Olivar de retour avec «Autisto»

Le réalisateur marocain et scénariste Jérôme Cohen-Olivar annonce son retour avec son nouveau film « Autisto ». Ce projet est également produit par Zhor Fassi-Fihri, co-productrice et réalisatrice de « The Moderator ».

« Autisto » raconte l’histoire du quotidien d’une mère confrontée à l’autisme sévère de son adolescent. Refusant d’accepter la réalité de l’autisme de son enfant, elle mêne une lutte acharnée afin que son fils puisse trouver sa place dans la société.

« Autisto » est une invitation à réfléchir, à se laisser émouvoir et à prendre conscience des défis auxquels font face les familles touchées par l’autisme. Ce film marque une étape importante dans la représentation cinématographique de cette réalité au Maroc.

Jérôme Cohen-Olivar, reconnu pour son talent artistique et sa sensibilité, revient avec son film le plus personnel pour offrir à la société marocaine son témoignage sur cette affliction de plus en plus courante. En collaborant avec Zhor Fassi-Fihri, ils apportent leur expertise et leur passion au service de ce projet.

Le tournage de « Autisto » débutera ce mois de juin et se déroulera pendant une durée de deux mois. L’équipe de production est impatiente de donner vie à cette histoire captivante et de créer un film qui touchera le cœur du public.

S.L.