Loubna Abidar se reconvertit en avocate à Paris (PHOTO)

Loubna Abidar, sulfureuse interprète de « Much Loved » (Zine li fik) de Nabil Ayouch a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux. Sur son profil Instagram, Abidar est apparue en robe noire, à côté d’un écriteau libellé : « Maître Loubna Abidar ».

« Je suis venue vous apporter la bonne nouvelle. Papa est riche et il m’a envoyée étudier le droit à l’étranger. J’ai réussi à obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat et je viens d’ouvrir mon propre cabinet au onzième arrondissement », a écrit l’actrice marocaine.

Cette publication a été appréhendée de différentes façons par les fans et followers de l’actrice. Entre ceux qui la » félicitent » et ceux qui pensent qu’elle évoque un nouveau projet cinématographique en France, mais nombreuses sont les personnes qui ont vu juste, « sans doute », en pensant que l’actrice, avec cette publication et cette mise en scène, a voulu lancer une pique au ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

La même publication est illustrée par une photo de l’actrice en robe noire assise à côté d’un homme en apparats d’un juge français, qu’elle a commentée : « Merci pour vos félicitations ! ».

À rappeler également que l’actrice avait déjà piégé ses fans avec une photo, le ventre bombé, annonçant être enceinte. Après que les félicitations avaient plu de partout, Abidar, via une autre publication, avait révélé que la photo avait été prise lors du tournage d’un film en France.

Larbi Alaoui