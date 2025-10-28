Epson et la Direction Provinciale de l’Éducation de Ain Chok lancent le concours ReCreators

À l’occasion de la Journée mondiale de la durabilité, célébrée le 29 octobre, Epson Maroc en partenariat avec la Direction Provinciale de l’Éducation et de la Formation de Ain Chok lance le concours ReCreators, une initiative éducative et artistique inspirée des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Cette action vise à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux environnementaux à travers la créativité, le recyclage et l’engagement collectif.

Deux écoles au cœur de la durabilité

Deux établissements relevant de la Direction Provinciale de l’Education et de la Formation Ain Chok participent à cette édition :

, un espace d’éveil artistique et citoyen où théâtre, musique et peinture s’intègrent à une démarche de sensibilisation environnementale grâce à sa cellule verte. L’école Al Adarissa, labellisée “École Écologique”, reconnue pour son engagement dans le recyclage, la réduction de la consommation énergétique et la plantation d’arbres, arborant fièrement le drapeau vert, symbole de son implication en faveur de la durabilité.

Ces deux écoles mobiliseront 60 élèves au total, autour d’un défi artistique et écologique, invitant chacun à transformer des matériaux recyclés en œuvres créatives porteuses de sens.

Un partenariat qui s’inscrit dans la continuité

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans la continuité du programme fructueux mené en 2023 par Epson Maroc et la Direction Provinciale de l’Éducation et de la Formation de Ain Chok, aux côtés de l’alpiniste marocaine Bouchra Baibanou.

Cette précédente campagne avait permis de sensibiliser plus de 2 500 élèves à la protection de l’environnement au sein de cinq établissements scolaires, à travers des ateliers interactifs, des témoignages inspirants et la distribution d’un livret vert éducatif.

« Nous sommes très heureux de poursuivre cette collaboration avec Epson Maroc, qui fait de la durabilité un véritable levier d’apprentissage. Ce nouveau projet permettra à nos élèves d’exprimer leur créativité tout en consolidant leur engagement citoyen pour un avenir plus respectueux de l’environnement. » souligne Mme Latifa Lamalif, Directrice Provinciale du Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et du Sport – Ain Chok.

Le concours ReCreators : créativité au service de la planète

Le concours ReCreators – contraction de Recycle et Create – encourage les élèves à donner une seconde vie aux matériaux recyclés pour en faire des œuvres originales illustrant leur vision d’un monde plus durable.

Les projets seront évalués par un jury composé d’un enseignant d’arts plastiques ou un artiste, d’un représentant de la Direction Provinciale de l’Education et de la Formation Ain Chok et d’un membre Epson, selon trois critères : créativité, utilisation de matériaux recyclés et impact du message.

Les lauréats recevront des imprimantes Epson EcoTank, tandis que les deux écoles participantes se verront offrir un vidéoprojecteur Epson, contribuant ainsi à un apprentissage plus interactif et responsable.

« Nous sommes fiers de reconduire notre partenariat avec la Direction Provinciale de l’Éducation et de la Formation de Ain Chok, au service de l’éducation et de la durabilité. Chez Epson, nous croyons profondément que la créativité et la durabilité sont les moteurs d’un avenir meilleur. À travers cette initiative, nous souhaitons donner aux jeunes les moyens de s’exprimer, d’imaginer différemment et de devenir les acteurs d’un changement positif pour la planète. » déclare Ilias Azzaoui, Directeur Général – Epson Afrique Francophone.

Une initiative pour former une génération de ReCreators

À travers cette action, Epson Maroc confirme sa volonté de contribuer à une éducation plus durable, où innovation, créativité et respect de l’environnement se rencontrent pour former une nouvelle génération consciente et engagée.

Ensemble, formons une génération de ReCreators ; de jeunes innovateurs capables d’imaginer un avenir plus créatif et plus durable pour notre planète.