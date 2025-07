Epson signe un partenariat avec l’icône mondiale Shakira

Epson, leader mondial des technologies d’impression et de projection, désigne Shakira, icône internationale de la musique, comme ambassadrice officielle pour la région META-CWA (Moyen-Orient, Turquie, Afrique, Asie centrale et Asie de l’Ouest).

Ce partenariat stratégique avec Shakira, artiste de renommée mondiale, entrepreneure, force d’innovations et mère de famille, reflète pleinement l’engagement d’Epson en faveur de technologies accessibles et durables, au service de l’autonomisation des individus. Il vient également renforcer la volonté de l’entreprise de promouvoir l’innovation, l’émancipation et l’entrepreneuriat à l’échelle mondiale.

Cette nouvelle collaboration est lancée dans le cadre de la campagne d’Epson, intitulée «Imaginer de Nouvelles Possibilités». Déjà ambassadrice dans d’autres régions du monde pour la marque, Shakira prêtera désormais son image à diverses initiatives dans la région META-CWA, en mettant particulièrement l’accent sur la créativité et l’innovation chez les jeunes. La campagne vise à encourager la nouvelle génération à explorer de nouveaux horizons, à gagner en confiance, à cultiver leur créativité et à développer leur potentiel dans un environnement propice à l’imagination.

Epson s’engage chaque jour à proposer des technologies enrichissant les expériences visuelles et stimulant les capacités créatives. Grâce à ses solutions d’impression et de projection de pointe, l’entreprise permet aux étudiants de donner vie à leurs idées, offre aux entrepreneurs et aux petites entreprises les moyens de concevoir et de concrétiser leurs projets, accompagne les enseignants dans la création d’expériences d’apprentissage immersives, et aide les familles à capturer, préserver et partager leurs souvenirs les plus précieux.

« Chez Epson, nous croyons au pouvoir de la créativité pour façonner l’avenir. Nous nous engageons à proposer des solutions qui transforment les idées en réalité. En facilitant l’accès à la technologie et en favorisant l’expérimentation concrète, nous souhaitons accompagner les innovateurs d’aujourd’hui tout en inspirant la génération de demain. L’engagement de Shakira en faveur de l’éducation et de la créativité fait d’elle une ambassadrice idéale pour ce partenariat. Ensemble, nous avons à cœur d’encourager les jeunes à rêver grand », déclare Natalie Harrison, Directeur Régional Marketing Epson pour la région META-CWA.

Artiste récompensée par plusieurs Grammy et Latin Grammy Awards, philanthrope engagée et ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, Shakira est réputée pour sa propension à relever les défis et sa passion pour les projets créatifs et audacieux. À l’instar d’Epson, elle repousse constamment les limites, bouscule les conventions et inspire par la force de ses initiatives. Le partenariat entre Epson et Shakira est officiellement lancé ce 1er juillet 2025, avec une présence de la star sur plusieurs plateformes, notamment les médias numériques, les points de vente et des actions éducatives à travers la région.