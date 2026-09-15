Star*Up-Born expérimente sa solution de recharge solaire autonome au Maroc

Chez Stellantis, l’innovation commence par les personnes. Développée dans le cadre de Star*Up, le programme d’intrapreneuriat du Groupe, la station de recharge solaire a été imaginée et mise au point par des collaborateurs engagés en faveur d’une mobilité plus durable.

La solution propose un système de recharge et de stockage d’énergie entièrement autonome, alimenté à l’énergie solaire, conçu pour élargir l’accès à une mobilité propre en fournissant de l’énergie renouvelable là où les infrastructures de recharge sont limitées ou inexistantes.

La station de recharge solaire est déployée au Maroc dans le cadre d’un partenariat avec Solar Power, entreprise locale spécialisée dans les énergies renouvelables. Un programme pilote d’une durée d’un an permettra d’évaluer la solution dans des conditions réelles d’utilisation et de recueillir les retours des clients afin d’accompagner son développement futur.

« Ce partenariat nous permet de tester un modèle véritablement autonome, hors réseau, dans les conditions où il est le plus pertinent — les zones reculées et mal desservies du Maroc. Les résultats de ce projet pilote orienteront directement les décisions concernant les lieux et les modalités de déploiement de cette technologie à plus grande échelle dans la région », a déclaré Imad El Idrissi, PDG de Solar Power.

Dans le cadre de cette initiative, Stellantis et Solar Power ont installé la première station de recharge solaire à vocation commerciale au Motor Village Bouskoura, siège de Stellantis Maroc. Cette installation marque le lancement de la phase pilote et constitue une étape importante dans l’exploration de nouvelles solutions de recharge flexibles et durables, susceptibles d’accompagner la transition énergétique.

La station de recharge solaire est une solution compacte et autonome de recharge et de stockage d’énergie, entièrement alimentée par l’énergie solaire. Elle associe une ombrière photovoltaïque, qui produit de l’électricité renouvelable dès que l’ensoleillement le permet, à un système intégré de stockage d’énergie par batterie. Cette configuration permet d’assurer quotidiennement la recharge de jusqu’à huit véhicules hybrides rechargeables (PHEV) ou de trois véhicules électriques (BEV).

Le système de stockage par batterie, conçu à partir de batteries de micromobilité Stellantis réemployées, stocke l’énergie solaire excédentaire et garantit la disponibilité de la recharge de jour comme de nuit. La station dispose de quatre points de recharge en courant alternatif (AC) destinés aux véhicules électriques, aux véhicules hybrides rechargeables et aux solutions de micromobilité. Les bornes de recharge pour véhicules électriques peuvent délivrer une puissance allant jusqu’à 19 kW en courant alternatif (AC).

La production, le stockage et la distribution de l’énergie sont pilotés par un système intelligent de gestion qui optimise les flux énergétiques et garantit une recharge fiable et efficace, pour une expérience de mobilité fluide et durable, totalement indépendante du réseau électrique.

Conçue comme une solution autonome et « plug-and-play », ne nécessitant ni raccordement au réseau électrique ni autorisation, la station de recharge solaire permet de déployer rapidement et avec flexibilité des infrastructures de recharge dans les régions bénéficiant d’un fort ensoleillement, des plateformes logistiques et sites de travail isolés aux établissements du secteur de l’hospitalité et aux communautés rurales. Sa mission est simple : rendre la mobilité propre accessible partout où elle est nécessaire.

Au-delà de la recharge des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables, la station est également équipée de deux prises électriques domestiques standard de 230 V, permettant de recharger des véhicules de micromobilité tels que le Fiat TRIS. En utilisant l’une des prises domestiques intégrées à la station, le Fiat TRIS peut être rechargé de 20 % à 80 % en environ quatre heures. Cette fonctionnalité illustre la polyvalence de la solution et sa capacité à accompagner les usages quotidiens de la mobilité électrique, grâce à une énergie produite entièrement à partir du solaire.

La station de recharge solaire a été imaginée par un ingénieur de Stellantis basé au Maroc, qui a concrétisé cette idée dans le cadre de Star*Up, le programme d’intrapreneuriat de Stellantis qui permet aux collaborateurs de transformer leurs idées innovantes en solutions commerciales évolutives.

Conçue pour rendre la mobilité propre plus accessible, la station de recharge solaire illustre la manière dont l’innovation portée par les collaborateurs peut contribuer à relever les défis concrets de la mobilité. En associant esprit entrepreneurial, expertise technique et engagement collectif en faveur du développement durable, ce projet met en évidence la capacité de Stellantis à transformer des idées audacieuses en solutions concrètes aux retombées tangibles.

À travers des initiatives telles que Star*Up, Stellantis continue de promouvoir une culture de l’innovation, en donnant à ses collaborateurs les moyens de contribuer à façonner l’avenir d’une mobilité sûre, propre et abordable.