Poulet: comment bien le conserver ? Les conseils de l’ONSSA

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a formulé plusieurs recommandations à l’attention des Marocains concernant l’achat de viande de volaille.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook, l’ONSSA a notamment insisté sur la nécessité de s’assurer que la viande de volaille provient d’abattoirs agréés par l’Office ou d’unités autorisées pour la préparation des viandes de volaille.

Selon la même source, il convient également de respecter les conditions d’exposition des viandes de volaille fraîches, qui doivent être conservées à une température ne dépassant pas 6 °C.

L’Office recommande par ailleurs d’acheter la viande de volaille en dernier lors des courses et de la placer dans des sacs plastiques spécialement prévus à cet effet.

L’ONSSA appelle enfin les consommateurs à conserver rapidement la viande de volaille au réfrigérateur après l’avoir lavée, en la plaçant dans des sacs hermétiquement fermés, pour une durée maximale de trois jours.