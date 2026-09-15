La Bourse de Casablanca finit sa séance sur une note négative ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative mardi, son indice principal, le MASI, cédant 1,14% à 18.190,19 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,8% à 1.319,48 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,66% à 1.345,26 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 0,93% à 1.771,38 pts.

S.L.