La Bourse de Casablanca ouvre sa séance dans le vert ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert lundi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,05% à 18.623,99 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,24% à 1.343,21 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,11% à 1.384,52 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, reculait de 0,13% à 1.806,95 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,91%.

SL.