Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 15 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 septembre 2026 - 09:16
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 15 septembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1997 – 11,8537

1 DOLLAR U.S.A. 8,8393 – 10,2727

1 DOLLAR CANADIEN 6,3583 – 7,3893

1 LIVRE STERLING 11,912 – 13,844

1 LIVRE GIBRALTAR 11,912 – 13,844

1 FRANC SUISSE 10,812 – 12,566

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3533 – 2,7349

1 DINAR KOWEITIEN 28,639 – 33,283

1 DIRHAM E.A.U. 2,4066 – 2,7968

1 RIYAL QATARI 2,4249 – 2,8181

1 DINAR BAHREINI 23,447 – 27,249

100 YENS JAPONAIS 5,7086 – 6,6344

1 RIYAL OMANI 22,959 – 26,683.

S.L.

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