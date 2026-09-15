Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 15 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 15 septembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1997 – 11,8537
1 DOLLAR U.S.A. 8,8393 – 10,2727
1 DOLLAR CANADIEN 6,3583 – 7,3893
1 LIVRE STERLING 11,912 – 13,844
1 LIVRE GIBRALTAR 11,912 – 13,844
1 FRANC SUISSE 10,812 – 12,566
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3533 – 2,7349
1 DINAR KOWEITIEN 28,639 – 33,283
1 DIRHAM E.A.U. 2,4066 – 2,7968
1 RIYAL QATARI 2,4249 – 2,8181
1 DINAR BAHREINI 23,447 – 27,249
100 YENS JAPONAIS 5,7086 – 6,6344
1 RIYAL OMANI 22,959 – 26,683.
S.L.