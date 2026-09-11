La Bourse de Casablanca finit sur une note négative

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,91% à 18.615,24 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,97% à 1.339,95 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,32% à 1.383 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a progressé de 0,07% à 1.809,32 pts.