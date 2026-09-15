Énergie verte : OCP installe son premier système de stockage par batteries à Benguerir

OCP Green Energy, filiale du Groupe OCP dédiée à la production et au stockage d’électricité issue de sources renouvelables, franchit un cap majeur avec l’installation de son premier système de stockage d’énergie par batteries (Battery Energy Storage System – Phase I BESS) sur le site minier de Benguerir.

Le jalon de la mise sous tension permet l’opérationnalisation progressive de ce système de stockage BESS à grande échelle.`Cette nouvelle étape intervient quelques mois après la mise en exploitation de la Phase I photovoltaïque (PV), d’une capacité totale de 202 MWc, répartie entre les centrales solaires de Benguerir (67 MWc), Foum Tizi (30 MWc) et Oulad Farès à Khouribga (105 MWc). Ces installations alimentent d’ores et déjà les sites industriels et miniers du Groupe OCP en électricité renouvelable.

Avec le BESS, OCP Green Energy franchit une nouvelle étape dans l’intégration de ses capacités d’énergie renouvelable. Au-delà de produire de l’électricité solaire, il s’agit désormais de pouvoir la stocker et la restituer au moment où les installations industrielles en ont le plus besoin.

Une première au Maroc pour le stockage d’électricité renouvelable par batteries LFP à grande échelle

À l’issue d’un processus d’évaluation et de qualification d’intégrateurs spécialisés, OCP Green Energy a conclu fin 2025 un contrat avec le fournisseur de technologie ENVISION pour la fourniture et la mise en service d’un système de stockage utilisant la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate). La commande des équipements, réalisée au quatrième trimestre 2025, est intervenue dans une fenêtre de marché particulièrement favorable, avant les tensions ayant a ecté les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Ce calendrier a permis à OCP Green Energy de bénéficier de niveaux de CAPEX parmi les plus bas observés sur le marché.

Par ailleurs, le caractère pionnier du projet et son positionnement à l’avant-garde des nouvelles technologies et de la transition énergétique lui ont conféré une éligibilité à des conditions de financement particulièrement avantageuses, témoignant de la confiance des partenaires internationaux.

Ces deux facteurs contribuent de manière significative à la compétitivité du kWh stocké, en alignement avec la stratégie de ‘cost leadership’ du Groupe OCP.

D’une capacité de 25 MW / 125 MWh, soit cinq heures de stockage, le système est adossé à la centrale photovoltaïque existante du site minier de Benguerir. Concrètement, il permettra de stocker l’électricité solaire produite en journée pour la restituer aux heures où les besoins sont les plus élevés.

Il contribuera ainsi à lisser l’intermittence de la production photovoltaïque, à renforcer la continuité d’alimentation des installations industrielles et à améliorer la flexibilité du système électrique. Il pourra également fournir des services auxiliaires, notamment le réglage de fréquence et la compensation d’énergie réactive.

Ce système fonctionnera selon un cycle quotidien de charge et de décharge et a che une durée de vie estimée à 25 ans. La technologie LFP a notamment été retenue pour sa sécurité, sa stabilité thermique et sa longévité.

Cet investissement de près de 170 millions de dirhams a permis à la fois l’acquisition des équipements et batteries BESS, et la réalisation de l’ensemble des travaux d’intégration du système de stockage incluant le génie civil et électrique, ainsi que les études et le pilotage du projet, entièrement portés par des compétences marocaines.

Le projet bénéficie par ailleurs d’un financement de 20 millions de dollars du Clean Technology Fund (CTF), programme porté par la Banque Africaine de Développement et dédié notamment au développement de solutions innovantes de stockage d’énergie générée par des sources renouvelables.

Réduction de 25% de la facture électrique durant les heures de pointe

Après l’achèvement des travaux d’installation et d’intégration de l’ensemble des batteries, équipements de conversion et systèmes de contrôle, OCP Green Energy a mis sous tension le système de batterie afin d’amorcer dans les prochaines semaines les tests de performance, avant sa mise en exploitation.

Une fois opérationnel, le système permettra de mieux faire coïncider la disponibilité de l’énergie solaire avec les besoins des installations industrielles.

En stockant l’électricité lorsque la production photovoltaïque est disponible pour la restituer notamment pendant les heures de pointe, le BESS renforcera la continuité et la fiabilité de l’alimentation en énergie renouvelable, tout en permettant de réduire de 25% la facture électrique du site industriel OCP pendant les heures de pointe.

« Comme nous l’avions annoncé l’année dernière lors de la mise en service de nos premiers projets solaires photovoltaïques, le stockage constitue le prolongement naturel de notre stratégie énergétique. Il nous permet de concilier la production variable des énergies renouvelables avec les besoins continus de nos plateformes industrielles, tout en renforçant la fiabilité de notre approvisionnement énergétique. Au-delà des besoins du Groupe OCP, cette technologie ouvre la voie à une intégration plus harmonieuse des énergies renouvelables dansle système électrique national. En apportant davantage de flexibilité et de résilience au réseau, elle contribuera à accélérer le déploiement des capacités EnR.», souligne Omar Kadir, Directeur Général d’OCP Green Energy.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la trajectoire de développement d’OCP Green Energy. Avec la mise en exploitation de 202 MWc de capacités photovoltaïques et le lancement de la Phase I BESS, la filiale poursuit le déploiement de sa feuille de route, qui prévoit dans le cadre de son ambition

de couvrir l’intégralité des besoins électriques du Groupe grâce à des sources d’énergie propres. Cette stratégie vise à faire de l’énergie renouvelable un levier de compétitivité, de résilience et de transformation industrielle pour le Groupe OCP, tout en contribuant à sa trajectoire

de décarbonation.

En parallèle, le Groupe OCP et l’UM6P travaillent sur le développement de technologies de matériaux LFP produites à partir de l’acide phosphorique, capitalisant sur l’expertise du Groupe dans les phosphates. Ces travaux de R&D ont permis de mettre au point des matériaux LFP à hautes performances et de générer une propriété intellectuelle propre, couvrant notamment les procédés

de production et les caractéristiques du matériau. Ces innovations sont aujourd’hui dans la phase de mise à l’échelle en vue de leur future industrialisation, et s’inscrivent dans l’ambition plus large du Groupe OCP de contribuer au développement au Maroc d’un écosystème intégré autour des

batteries lithium-ion à base de LFP.