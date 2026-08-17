La Bourse de Casablanca entame ses échanges en légère baisse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en légère baisse lundi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,01% à 18.817,18 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,03% à 1.358,99 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,11% à 1.386,45 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,11% à 1.815,39 pts.

Aux valeurs individuelles, M2M Group (+3,70% à 414,80 DH), Taqa Morocco (+2,67% à 1.848 DH), Vicenne (+2% à 357 DH), Aradei Capital (+1,83% à 445 DH) et Afriquia Gaz (+1,23% à 3.695 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’opposé, IB Maroc.com (-7,29% à 54,21 DH), Zellidja S.A (-6,65% à 308,05 DH), Involys (-4,38% à 131 DH), Jet Contractors (-2,14% à 2.104 DH) et Cash Plus S.A (-1,51% à 248,20 DH) accusaient les plus fortes baisses.

S.L.