La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge jeudi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,37% à 17.988,68 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,44% à 1.322,27 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, abandonnait de 0,1% à 1.285,76 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, lâchait 0,21% à 1.805,48 pts.

Aux valeurs individuelles, Wafa Assurance (-4,09% à 5.322 DH), Maghreb Oxygène (-3,2% à 358,1 DH), Med Paper (-2,91% à 24,37 DH), CFG Bank (-2,47% à 193,1 DH) et Ciments du Maroc (-1,70% à 1.622 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l’opposé, Sothema (+3,86% à 375 DH), Crédit du Maroc (+2,60% à 985 DH), CTM (+2,54% à 889 DH), S2M (+2,49% à 494 DH) et Auto Hall (+1,45% à 70 DH) ont réalisé les meilleures performances.

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,93%.