Pourquoi le Maroc a perdu contre la France ? (CHEBKA)

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Après l’élimination du Maroc face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, l’émission Chebka revient sur les moments clés de la rencontre et les raisons qui ont empêché les Lions de l’Atlas de poursuivre leur parcours.

Animé par Hicham Bennani, directeur de publication de Le Site info, ce nouvel épisode réunit Mohamed Ali Dinia, analyste sportif, ainsi que Noura Mounib et Mohamed Laabi, rédacteurs en chef de Le Site info.

Les intervenants reviennent sur les raisons de la défaite des Lions de l’Atlas, la condition physique des joueurs, le rendement des cadres, les choix de Mohamed Ouahbi et les moments clés de la rencontre.

L’émission propose également les principales statistiques du match, une comparaison entre les parcours de Walid Regragui en 2022 et de Mohamed Ouahbi en 2026, en plus d’un bilan global de la participation marocaine au Mondial.

H.M.