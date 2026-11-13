Maroc-Niger: les Lions de l’Atlas rugissent à Casablanca (5-1)

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Le Maroc s’est imposé face au Niger sur le score de 5 buts à 1, en match de la 3è journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), disputé vendredi soir au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été inscrits par Yassir Zabiri (4è), Achraf Hakimi (27è, 45+3è), Youssef En-Nesyri (77è) et Ayoub Oufkir (90è), tandis que Mohamed Abdourahmane a réduit l’écart (41è).

Cette victoire permet au Maroc de s’installer en tête du groupe A avec 9 points issus de trois victoires, devant le Gabon, 2è avec 6 unités, le Niger (3 pts) et le Lesotho qui ferme la marche avec zéro point.

Le Maroc croisera le fer avec le Niger en match comptant pour la 4è journée des éliminatoires de la CAN-2027, mardi 17 novembre au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

S.L