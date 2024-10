Maroc-Centrafrique : doublé de Ben Seghir à la mi-temps (2-0)

Un doublé d’Eliesse Ben Seghir permet au Maroc de mener à la mi-temps face à la République centrafricaine (2-0). Pour rappel, ce match qui se déroule dans la ville d’Oujda compte pour les éliminatoires de la CAN 2025. Le Maroc est d’ores et déjà qualifié à cette CAN en tant que pays organisateur.

المنتخب المغربي يتقدم على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/XJKqlZqLIb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024