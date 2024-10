Centrafrique-Maroc: des changements prévus dans le onze de départ

Walid Regragui s’apprête à opérer certains changements au niveau du onze de départ, lors du match qui opposera, ce mardi, le Maroc à la République centrafricaine en marge de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Selon une source de Le Site info, le sélectionneur national souhaite tester certains joueurs et certaines configurations, précisant que certains points ne l’ont pas convaincu lors de l’aller malgré la large victoire des Lions de l’Atlas.

«Walid Regragui cherche à trouver un effectif exemplaire, entre titulaires et remplaçants. Il souhaite également être fixé concernant la ligne défensive», apprend-t-on.

Le coup d’envoi du match, prévu au stade d’Honneur d’Oujda, sera donné à 20 heures.

Rappelons que la sélection nationale a largement battu son homologue centrafricaine par 5 buts à 0, samedi soir au stade d’Honneur d’Oujda, en match de la 3è journée du groupe B des éliminatoires africaines de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Les buts de la rencontre ont été marqués par Abdessamad Ezzalzouli (18è), Azzeddine Ounahi (38è, 45+2è), Achraf Hakimi (45è) et Soufiane Rahimi (71è, s.p). Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN-2025 en tant que pays hôte, ont consolidé leur place en tête du groupe B avec 9 points après leur succès aux dépens du Gabon (4-1) et du Lesotho (1-0) lors des 1ère et 2è journées.

