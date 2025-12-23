Mastercard augmente de 45 % son réseau d’acceptation en Afrique en 2025

Mastercard a augmenté son réseau d’acceptation à travers l’Afrique de 45 % en 2025, une étape importante qui permet à des millions de consommateurs et de petites entreprises supplémentaires de rejoindre l’économie numérique en pleine expansion du continent.

Cette progression accélérée souligne les progrès importants réalisés en matière de paiements numériques, de technologie et d’innovation en Afrique, une transformation qui aurait traditionnellement pris plusieurs années.

Cette forte croissance intervient au cours d’une année marquée par de nouvelles entrées sur le marché, des investissements importants, des innovations produits et une présence accrue sur le terrain, autant d’efforts qui renforcent le rôle de Mastercard dans le développement du marché africain des paiements numériques, estimé à 1 500 milliards de dollars d’ici 2030.[1]

Mastercard renforce sa présence en Afrique avec de nouveaux marchés et de nouvelles équipes

Au cours des deux dernières années, Mastercard a accéléré son expansion en Afrique en ouvrant de nouveaux bureaux au Ghana, en Ouganda et à Maurice, avec pour objectif de lancer d’autres marchés en 2026. L’entreprise a également augmenté ses effectifs de près de 20 % sur le continent, renforçant ainsi ses capacités locales et permettant la co-création de solutions adaptées aux besoins des communautés et des commerçants africains.

Parallèlement à l’expansion de sa présence, Mastercard a fait progresser des infrastructures numériques clés, notamment les mises à niveau de la tokenisation, les capacités d’identité numérique et des améliorations des cartes virtuelles, afin de renforcer la confiance, la sécurité et la commodité des paiements en ligne et en personne.

La croissance des PME au cœur de la stratégie commerciale de Mastercard

Les PME, qui constituent l’épine dorsale de l’économie africaine, sont une priorité absolue. Avec une augmentation prévue des dépenses de consommation dans les principaux marchés (Kenya 4 %, Maroc 3,4 %, Nigéria 6 %, Afrique du Sud 1,9 %)[2] , la demande d’outils numériques a fortement augmenté. Les outils de paiement numériques sont également essentiels pour permettre aux PME de répondre à l’évolution des besoins commerciaux, en leur permettant d’effectuer et de recevoir des paiements de manière transparente, d’accéder au crédit, de renforcer leur résilience financière et d’opérer avec une sécurité et une sûreté accrues dans une économie de plus en plus numérique.

Ces outils comprennent des solutions de paiement par téléphone (Tap on Phone), le Mastercard Payment Gateway System (MPGS) qui permet les transactions de commerce électronique, des fonctionnalités de paiement QR telles que le paiement QR par lien et les solutions QR sur carte, des solutions de point de vente et des fonctionnalités de contrôle des paiements professionnels qui permettent l’émission de cartes virtuelles.

Mastercard contribue à faire progresser l’écosystème des PME africaines grâce à des collaborations panafricaines qui permettent des paiements transfrontaliers fluides, des solutions de crédit et la numérisation des marchés. Grâce à ces collaborations intersectorielles qui incluent les gouvernements, les FMCG et les opérateurs télécoms, l’entreprise a lancé 15 nouveaux programmes axés sur les PME au cours des 18 derniers mois.

Parmi les étapes clés franchies par les PME, on peut citer :

Afrique du Sud : promouvoir l’inclusion financière en Afrique du Sud grâce à nos partenaires dans les secteurs financier et non financier, favoriser la croissance, lever les obstacles à l’accès au crédit et donner à des milliers de PME les moyens de se développer et de croître en toute confiance.

Maroc : co-développement de la première place de marché numérique du pays avec BCP, le ministère de l’Artisanat et Paysky, au bénéfice de 2,3 millions d’artisans.

Nigéria : Nouvelles solutions QR-on-Card avec UBA et WEMA permettant à 1,8 million de PME et de travailleurs indépendants d’accepter des paiements en toute simplicité. Cartes en dollars américains avec Zenith Bank permettant à plus de 50 000 PME de réaliser des transactions transfrontalières sans friction.

Kenya, Maurice, Tanzanie : collaborations avec NMB, AfrAsia, Family Bank et KCB pour donner accès à des solutions numériques à plus de 200 000 PME.

Favoriser l’inclusion financière dans les communautés défavorisées

Mastercard utilise activement Community Pass dans le cadre de ses efforts visant à accroitre l’accès numérique dans les zones mal desservies et rurales, en particulier en Afrique. Community Pass est une initiative d’entreprise sociale qui numérise et connecte les communautés rurales, éloignées et isolées aux gouvernements, au ONG et aux services du secteur prive.

Dans le cadre de cette initiative, Mastercard vise à enregistrer 15 millions d’utilisateurs en Afrique d’ici cinq ans via la plateforme. Community Pass a déjà atteint 1,2 million de petits exploitants agricoles en Ouganda, illustrant l’engagement constant de Mastercard en faveur de l’autonomisation financière.

Grace a l’alliance Mobilizing Access to the Digital Economy (MADE), Mastercard et les principales parties prenantes visent à élargir l’accès aux services numériques pour 100 millions de personnes et d’entreprises d’ici 2034. Depuis son lancement en mai 2024, l’alliance MADE s’est engagée au Kenya en :

Permettant l’accès à l’internet haut débit à un prix abordable et à des formations numériques pour 13 coopératives, touchant plus de 10 000 agriculteurs

Lançant le déploiement de Farm Pass pour numériser les profils de plus de 80 000 agriculteurs

Renforçant les capacités de 250 000 agriculteurs par l’intermédiaire de partenaires coopératifs locaux

Commentaire de la direction

Mark Elliott, président de la division Afrique chez Mastercard :

« 2025 a été une année décisive pour Mastercard en Afrique. De l’acceptation croissante des paiements aux nouvelles capacités numériques, nous nous sommes concentrés sur des solutions qui placent les particuliers et les petites entreprises au cœur de l’économie numérique. Nos collaborations à travers l’Afrique continueront à connecter davantage de personnes et d’entreprises au système financier, contribuant ainsi à renforcer l’inclusion financière et les opportunités économiques, alors que nous visons collectivement une économie numérique de 1 500 milliards de dollars d’ici 2030. »

Mohamed Benomar, directeur pays, Afrique du Nord-Ouest :

« L’écosystème fintech en pleine expansion et les infrastructures solides de l’Afrique du Nord en font un moteur essentiel du commerce numérique. Les investissements de Mastercard renforcent le soutien apporté aux gouvernements, aux consommateurs et aux PME. »

Perspectives d’avenir : l’IA pour propulser le prochain bond numérique de l’Afrique

Mastercard prévoit que des technologies telles que l’IA et le commerce agentique définiront la prochaine ère du commerce, le marché africain de l’IA devant atteindre 16,5 milliards de dollars d’ici 2030[3] .

En 2026, Mastercard continuera de promouvoir l’inclusion financière, de s’étendre à de nouveaux marchés et d’introduire des solutions numériques plus adaptées aux contextes locaux, tout en investissant dans les infrastructures nécessaires pour soutenir une économie africaine plus sûre et connectée.