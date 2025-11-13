UM6P lance le Programme de Bourses de la Fondation Mastercard

L’Université Mohammed VI Polytechnique et la Fondation Mastercard ont procédé, vendredi 7 novembre 2025 sur le campus UM6P de Benguerir, au lancement du Programme de Bourses de la Fondation Mastercard , une collaboration décennale conçue pour répondre à un défi structurel persistant en Afrique : la sous-représentation des femmes dans les filières d’enseignement supérieur et les postes de leadership, particulièrement dans les secteurs des STEM, du numérique et de l’entrepreneuriat.

Ce programme 100% féminin a pour ambition de permettre à 575 jeunes femmes africaines, sélectionnées sur la base et de leur parcours académique et de leur potentiel de leadership transformateur, d’accéder à une formation académique complète dans des domaines stratégiques pour la transformation du continent : ingénierie, agriculture, énergies renouvelables, hospitalité et tourisme, architecture, technologies émergentes, sciences politiques ou encore soins infirmiers.

Une attention particulière est portée à l’inclusion des femmes faisant face à des barrières à l’enseignement supérieur : issues de milieux ruraux, jeunes femmes réfugiées ou déplacées, en situation de handicap, ou jeunes mères reflétant une approche ciblée des inégalités d’accès.

Le Programme de Bourses de la Fondation Mastercard à l’UM6P repose sur un modèle en trois phases : une intégration personnalisée, un parcours académique enrichi incluant du mentorat, le développement de compétences en leadership, en entrepreneuriat et en coding et un accompagnement post-diplôme par les services de l’UM6P mais également via un réseau d’alumni visant à assurer un impact durable. Ce modèle est aligné sur la stratégie « Young Africa Works » de la Fondation Mastercard, qui vise à permettre à 30 millions de jeunes Africains d’accéder à un travail décent et épanouissant d’ici 2030.

Le modèle de soutien comprend une prise en charge complète des coûts directs et indirects de formation, reconnaissant que l’absence de barrières financières est une condition nécessaire mais non suffisante à la réussite, ainsi que la mise en place d’un dispositif d’accompagnement psychosocial et de mentorat permanent s’appuyant sur les meilleures pratiques internationales. Le Programme de Bourses de la Fondation Mastercard à l’UM6P promeut également une culture de l’engagement citoyen, encourageant les Boursières à contribuer activement à leurcommunauté pendant et après leurs parcours académiques.

L’ancrage du Progamme de Bourses de la Fondation Mastercard au sein de l’UM6P permet son intégration directe dans un écosystème de recherche appliquée dédié aux défis africains. Les Boursières évolueront dans un cadre dynamique réunissant plus de 40 nationalités ainsi qu’un accès privilégié aux plateformes expérimentales de l’Université : ferme expérimentale, parc énergétique, mine laboratoire. Le modèle éducatif de l’UM6P, qui compte déjà 55 % de femmes dans ses effectifs étudiants et 80 % de boursiers, assure un environnement propice à l’inclusion.

Cette initiative illustre la conviction partagée de la Fondation Mastercard et de l’UM6P qu’investir dans l’éducation et le leadership des femmes constitue un levier essentiel de transformation pour les sociétés africaines. A travers cette collaboration, les deux institutions visent à former non seulement des professionnelles compétentes, mais aussi des citoyennes engagées, capables de contribuer activement aux dynamiques sociales et économiques de leurs pays respectifs.

Une première cohorte de 40 Boursières du Programme de Bourses de la Fondation Mastercard issues de 9 pays africains (Rwanda, Nigeria, Côte d’Ivoire, Mali, Madagascar, Burkina Faso, Soudan du Sud, Bénin et Maroc) a rejoint l’UM6P à la rentrée de septembre 2025.