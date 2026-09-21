Les Lions sont arrivés au complexe Mohammed VI (VIDEO)

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Le rassemblement de la sélection nationale débute ce lundi, en vue des trois rencontres prévues lors de cette trêve internationale.

Sur sa page officielle, l’équipe nationale a publié des photos de l’arrivée des joueurs au Complexe Mohammed VI de football. Parmi eux figure Yasser Zabiri, convoqué par le sélectionneur Mohamed Ouahbi.

Les Lions de l’Atlas affronteront d’abord le Gabon vendredi prochain. Ils se rendront ensuite en Afrique du Sud pour rencontrer le Lesotho, avant de terminer ce rassemblement par un match face au Ghana à Tanger, à la fin de la semaine prochaine.

H.M.