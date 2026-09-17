Maroc-Gabon: Mohamed Ouahbi dévoile sa liste
Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a dévoilé, jeudi au Complexe Mohammed VI de football, la liste des joueurs convoqués pour les matchs du Gabon et du Lesotho, comptant respectivement pour les 1ère et 2è journées des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), ainsi qu’un match amical contre le Ghana.
Voici la liste des Lions retenus:
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Alaa Bellaarouch
Noussair Mazraoui
Anass Salah-Eddine
Marwane Saadane
Nayef Aguerd
Redouane Halhal
Issa Diop
Abdelhamid Ait Boudlal
Achraf Hakimi
Zakaria El Ouahdi
Ali Maamar
Samir El Mourabet
Ayyoub Bouaddi
Neil El Aynaoui
Oussama Targhalline
Bilal El Khannouss
Soufiane El Faouzi
Azzedine Ounahi
Ismael Saibari
Brahim Diaz
Yassine Gessime
Abdessamad Ezzalzouli
Abdellah Ouazzane
Soufiane Rahimi
Tawfik Bentayeb
Yassir Zabiri
H.M.