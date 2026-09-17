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Maroc-Gabon: Mohamed Ouahbi dévoile sa liste

Rédaction N17 septembre 2026 - 11:10

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a dévoilé, jeudi au Complexe Mohammed VI de football, la liste des joueurs convoqués pour les matchs du Gabon et du Lesotho, comptant respectivement pour les 1ère et 2è journées des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), ainsi qu’un match amical contre le Ghana.

Voici la liste des Lions retenus:

Yassine Bounou

Munir El Kajoui

Ahmed Reda Tagnaouti

Alaa Bellaarouch

Noussair Mazraoui

Anass Salah-Eddine

Marwane Saadane

Nayef Aguerd

Redouane Halhal

Issa Diop

Abdelhamid Ait Boudlal

Achraf Hakimi

Zakaria El Ouahdi

Ali Maamar

Samir El Mourabet

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Oussama Targhalline

Bilal El Khannouss

Soufiane El Faouzi

Azzedine Ounahi

Ismael Saibari

Brahim Diaz

Yassine Gessime

Abdessamad Ezzalzouli

Abdellah Ouazzane

Soufiane Rahimi

Tawfik Bentayeb

Yassir Zabiri

H.M.

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