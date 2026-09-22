Hakimi et Saibari n’ont pas encore rejoint le rassemblement des Lions

La sélection nationale a entamé, lundi soir, sa préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora avec un groupe presque au complet.

Seuls Achraf Hakimi et Ismaël Saibari ont manqué la première séance et devraient rejoindre leurs coéquipiers mercredi. La FRMF n’a toutefois pas précisé les raisons de leur arrivée tardive

Par ailleurs, Hakimi et Saibari manqueront la rencontre face au Gabon en raison de leur suspension. Celle-ci fait suite aux sanctions prononcées par la Confédération africaine de football après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025.

Les autres joueurs ont participé à la première séance dirigée par Mohamed Ouahbi. Les Lions de l’Atlas poursuivront leur préparation à Maâmora avant d’accueillir le Gabon, vendredi à 19 heures au stade Moulay Abdellah de Rabat, lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027.