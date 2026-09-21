Maroc-Gabon : voici le programme des Lions de l’Atlas

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Les joueurs de la sélection nationale commenceront à rejoindre, ce lundi, le Complexe Mohammed VI de football pour préparer leur rencontre face au Gabon, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations.

À leur arrivée, les Lions de l’Atlas effectueront une séance de récupération. Ils poursuivront ensuite leur préparation avec deux entraînements programmés mardi et mercredi soir.

Une dernière séance est prévue jeudi afin de peaufiner les aspects techniques et tactiques avant le match. Elle pourrait être ouverte aux médias.

Le Maroc affrontera le Gabon vendredi à 19 heures, au stade Moulay Abdellah de Rabat, pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN.

H.M.