Le roi Mohammed VI adresse ses condoléances au président émirati

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de l’État des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, à la suite du décès d’Ahmed Ben Rached Al-Maktoum.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction le décès d’Ahmed Ben Rached Al-Maktoum, que Dieu l’agrée parmi les vertueux de Ses serviteurs.

« Face à cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, Je tiens à exprimer à votre Altesse, et à travers vous, aux proches et à la famille du défunt et au peuple émirati frère, Mes vives condoléances et Mes sincères sentiments de sympathie et de compassion, important le Tout-Puissant de vous accorder patience et réconfort », souligne le Souverain.

Le Roi prie Dieu d’entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis et de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa patrie et à sa nation et pour les bonnes oeuvres qu’il a accomplies.

« Tout en partageant votre peine, J’implore le Très-Haut de vous préserver et de perpétuer sur vous les bienfaits de la santé et de la quiétude », affirme le Souverain, tout en faisant part de Son estime et de Sa considération à Son frère Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane.

S.L.