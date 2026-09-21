Lions de l’Atlas: ce que l’on sait sur la blessure de Tawfik Bentayeb

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Anderlecht a donné des nouvelles rassurantes de son attaquant marocain Taoufik Bentayeb, blessé lors du match face à Zulte Waregem.

Après avoir inscrit le premier but de son équipe, le joueur a reçu un coup au visage lors d’un choc avec un adversaire. Contraint de quitter le terrain, il a été transporté à l’hôpital par précaution.

Dans un communiqué, le club belge indique que les examens et la surveillance médicale n’ont révélé aucune complication, soulignant que Bentayeb a pu quitter l’hôpital vers 2 heures du matin.

Sa blessure ne remet donc pas en cause sa convocation avec les Lions de l’Atlas pour les rencontres face au Gabon et au Lesotho, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que pour le match amical contre le Ghana.

Anderlecht précise toutefois que l’attaquant suivra un programme individuel de récupération de sept à dix jours, conformément au protocole de la FIFA relatif aux commotions cérébrales. Il devrait donc manquer le premier match du Maroc, prévu vendredi.

H.M.