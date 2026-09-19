Météo Maroc: les prévisions du dimanche 20 septembre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 20 septembre 2026.

– Temps chaud sur le Gharb, Oulmès, les plaines de Tadla, le Sud-Est et le Sud.

– Nuages bas nombreux sur la rive méditerranéenne et le Rif avec bruines ou faibles pluies par moments et par endroits.

– Formations brumeuses matinales et nocturnes près des côtes atlantiques.

– Foyers instables avec ondées ou averses orageuses sur l’Atlas, ses versants est et les Hauts plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois et la Méditerranée.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-Est et de 15/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et sur le littoral atlantique.