Coupe Davis: le Maroc boucle la première journée face au Nigeria sur un sans-faute

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de tennis a achevé, samedi, la première journée de sa confrontation avec son homologue nigériane sur un score de 2 à 0, dans le cadre du Groupe mondial II de la Coupe Davis, disputé sur les courts du Club des Cheminots à Rabat.

Le Maroc a conforté son avantage grâce à la victoire de Yassine Dlimi dans le deuxième simple.

Pour sa part, Karim Bennani avait remporté le premier match.

À l’issue de la rencontre, Yassine Dlimi s’est dit « très heureux d’avoir remporté ce match et d’avoir permis à l’équipe de prendre un deuxième point important ».

« La victoire convaincante de Karim Bennani lors du premier match m’a donné une grande motivation », a-t-il ajouté, soulignant avoir veillé à « maintenir le même niveau de concentration afin de conclure la rencontre ».

« Nous avons franchi une étape importante, mais nous aborderons les rencontres de demain avec le même sérieux afin de décrocher officiellement la qualification », a poursuivi le joueur marocain.

La compétition reprendra dimanche avec le match de double, suivi de deux rencontres de simple.

À noter que la victoire dans cette confrontation permettrait à la sélection marocaine de décrocher son billet pour les barrages du Groupe mondial I de la Coupe Davis, prévus en février 2027.