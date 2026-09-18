Choix de sélection de Bentaleb: son agent met en avant le rôle de Klopp

L’agent de Younes Bentaleb, Mourad Oumani, a révélé de nouveaux détails sur les coulisses ayant précédé la décision de l’attaquant de l’Eintracht Francfort de représenter la sélection allemande, soulignant que la manière dont les échanges avec le joueur ont été menés a joué un rôle déterminant dans son choix.

Oumani a expliqué que Jürgen Klopp, en charge de la sélection allemande, avait personnellement pris contact avec Benttaleb et tenu à lui présenter son projet sportif, tout en lui faisant part de son admiration pour ses qualités et son style de jeu. « Quand Klopp vous appelle, vous devez aller le voir », a-t-il déclaré.

À l’inverse, l’agent du joueur estime que la manière dont le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a géré ce dossier n’a pas donné à Bentaleb le même sentiment de confiance. Selon son récit, le joueur aurait notamment été informé que la sélection marocaine disposait de plusieurs options en attaque.

Oumani a insisté sur l’importance, pour un joueur, de sentir la confiance de son entraîneur. « Un joueur a besoin de sentir que son entraîneur croit en lui », a-t-il déclaré au journal « WinWin », laissant entendre que cet élément a pesé dans la décision de Benttaleb au moment de choisir entre le Maroc et l’Allemagne.

L’agent de l’attaquant a toutefois salué les efforts déployés par la Fédération royale marocaine de football pour convaincre le joueur, affirmant que des responsables de la Fédération avaient multiplié les démarches jusqu’au dernier moment. Bentaleb se serait néanmoins interrogé, selon son agent, sur les raisons pour lesquelles cet intérêt n’avait pas été davantage manifeste plus tôt.

Le récit d’Oumani apporte ainsi un éclairage différent de celui livré précédemment par Mohamed Ouahbi, qui avait assuré suivre Bentaleb depuis la saison dernière et indiqué que le joueur figurait sur plusieurs listes élargies de la sélection. Le sélectionneur avait alors défendu sa position en déclarant : « Le Maroc ne se négocie pas, il se mérite ».

Selon l’agent du joueur, c’est finalement le projet sportif allemand qui a fait pencher la balance, sans pour autant remettre en cause l’attachement de Benttaleb au Maroc.