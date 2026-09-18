Ziyech, «un joueur de grande qualité» selon Tite

L’ancien sélectionneur de la sélection brésilienne et ancien entraîneur de Botafogo, Tite, a dévoilé les principales qualités de Hakim Ziyech, récemment recruté par le club brésilien.

Tite estime que Ziyech est un joueur de grande qualité, capable d’apporter une réelle plus-value à Botafogo, qui ambitionne de décrocher de bons résultats.

« Ziyech est un joueur plus connu, mais c’est avant tout un joueur de grande qualité, qui sera bénéfique au club », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « C’est un ailier gaucher qui possède énormément de qualités. Il est très technique et fait preuve d’une grande fluidité dans son jeu. »

L’ancien entraîneur a également souligné ses qualités dans le jeu de passes, sa capacité à jouer en soutien avec de longs ballons, ainsi que son efficacité dans les frappes à moyenne distance.

« Il possède plusieurs qualités techniques importantes et dispose également d’une bonne condition physique. Il va apporter beaucoup de qualité à l’équipe », a conclu Tite.