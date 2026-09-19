Alerte météo au Maroc: fortes pluies et temps chaud ce weekend

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses, un temps chaud et de fortes rafales de vent sont attendus, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages (30-40 mm) sont attendues, samedi de 11H00 à 23H00, dans les provinces de Tinghir, Figuig, Jerada, Errachidia, Midelt, Boulemane, Ouarzazate, Zagora et Taourirt, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Par ailleurs, un temps chaud avec des températures oscillant entre 38° et 40°C concernera, samedi et dimanche, les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khémisset.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) concerneront, samedi et dimanche, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra.

S.L.