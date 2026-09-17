Qui est Soufiane El Faouzi, sélectionné pour la première fois avec le Maroc?

Soufiane El-Faouzi est l’un des nouveaux visages de la sélection marocaine. Mohamed Ouahbi l’a retenu pour les prochaines rencontres contre le Gabon, le Lesotho et le Ghana. El-Faouzi fait partie des joueurs qui connaissent leur première convocation avec l’équipe A du Maroc.

Né le 13 juillet 2002 à Siegen, en Allemagne, il possède les nationalités allemande et marocaine. À 24 ans, il évolue au FC Schalke 04, au poste de milieu de terrain. Mohamed Ouahbi l’a convoqué pour la première fois avec les Lions de l’Atlas dans sa liste du 17 septembre 2026.

Un milieu très porté sur l’activité

El-Faouzi est un milieu axial droitier, réputé avant tout pour son volume de jeu, son activité et son efficacité dans les duels. Lors de la saison 2024-2025, avec Alemannia Aachen, il avait parcouru plus de kilomètres que n’importe quel autre joueur des trois premières divisions professionnelles allemandes et remporté le plus de duels.

Avec Aachen, il a disputé 36 matches de 3. Liga, inscrivant 3 buts et délivrant 7 passes décisives, ce qui lui a permis d’attirer l’attention de Schalke 04.

Son parcours

2010-2020 : Sportfreunde Siegen, son club formateur

Sportfreunde Siegen, son club formateur 2020-2022 : SC Paderborn

SC Paderborn 2022-2024 : Fortuna Düsseldorf II

Fortuna Düsseldorf II 2024-2025 : Alemannia Aachen

Alemannia Aachen Depuis 2025 : FC Schalke 04

Schalke l’a recruté à l’été 2025 avec un contrat courant jusqu’au 30 juin 2029.

Il vient d’être sacré champion d’Allemagne de 2e division

Sa première saison à Schalke s’est conclue par le titre de champion de 2. Bundesliga 2025-2026. Le club souligne qu’El-Faouzi avait participé à 98 % des minutes de son équipe et avait été titulaire lors des 34 journées de championnat.

Il évolue désormais en Bundesliga, où il a déjà disputé trois rencontres cette saison 2026-2027 avant sa convocation avec le Maroc.