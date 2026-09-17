Ouahbi: « Les joueurs sont choisis selon leur forme du moment »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a affirmé, jeudi à Salé, que le meilleur équilibre tactique et la capacité des joueurs à s’inscrire dans le système de jeu envisagé constituent les principaux critères ayant permis au staff technique de choisir les Lions de l’Atlas convoqués pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), ainsi que pour le match amical face au Ghana.

« Aucune place n’est garantie pour personne. Nous cherchons le meilleur équilibre », a expliqué Ouahbi lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de sa liste, soulignant que les joueurs retenus répondent au profil recherché et sont capables d’évoluer dans le système que le staff souhaite mettre en place.

Le sélectionneur national a insisté sur la nécessité de choisir les joueurs « selon la forme du moment », tout en mettant en avant la polyvalence et la complémentarité des éléments convoqués.

Concernant les joueurs évoluant en Botola Pro, Ouahbi a rappelé que le staff technique s’attache à retenir « les meilleurs », tout en relevant que le championnat national n’a pas encore débuté, ce qui ne permet pas encore de disposer d’une appréciation complète de l’état de forme des joueurs concernés.

Le technicien national a également évoqué le cas de plusieurs joueurs non retenus, assurant que « la porte n’est jamais fermée » et que les performances futures pourront être prises en considération.

Au sujet d’Ismail Saibari, Ouahbi a souligné sa polyvalence, le joueur du Bayern Munich étant capable d’évoluer aussi bien au poste de numéro 10 qu’en pointe.

Suspendu, Saibari ne pourra toutefois pas participer au premier match. « C’est un joueur capable de faire l’équilibre », a-t-il relevé.

L’équipe nationale affrontera son homologue gabonaise le vendredi 25 septembre 2026, à partir de 19h00, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Lors de la deuxième rencontre, la sélection nationale sera opposée au Lesotho, le mardi 29 septembre 2026, au stade Toyota, dans la ville de Bloemfontein, en Afrique du Sud, à partir de 13h00.

S.L.