Absence d’Amrabat, décision de Bentaleb… Mohamed Ouahbi fait le point

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a présenté, jeudi, la liste des joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), expliquant que ses choix reposent uniquement sur la forme du moment, le temps de jeu en club et l’adaptation au système de jeu.

Concernant l’absence de Sofyan Amrabat, le sélectionneur a tenu à clarifier la situation en rappelant que le joueur a beaucoup donné à l’équipe nationale et qu’il n’existe aucun conflit avec le staff, tout en disant comprendre sa déception face à son manque de temps de jeu. Mohamed Ouahbi a insisté sur le fait que la priorité reste la compétitivité actuelle des joueurs.

Évoquant la gestion de son effectif, le technicien national a souligné qu’Ismail Saibari, bien que suspendu pour le premier match, reste un élément capable d’apporter de l’équilibre en évoluant aussi bien en numéro 9 qu’en 10.

Même constat pour Hakimi qui demeure « le capitaine des Lions et un élément indispensable au vestiaire ».

S’agissant de jeunes joueurs comme Maama ou Souffian El Karouani, le sélectionneur a précisé que la porte n’est jamais fermée, la concurrence étant très rude à leurs postes.

Une titularisation de Maama avec les U23 est notamment envisagée pour lui permettre de garder du temps de jeu.

Interrogé sur Younes Bentaleb, joueur de l’Eintracht Francfort, Mohamed Ouahbi s’est montré tranchant en rappelant que le maillot national ne se négocie pas.

Enfin, le sélectionneur a indiqué que les prochaines rencontres disputées à l’extérieur, ainsi que les confrontations face à des adversaires de haut niveau, constitueront un test important pour confronter le groupe à des conditions exigeantes et affiner le système de jeu en vue de la CAN-2027.

S.L.