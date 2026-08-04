Sport

Abdessamad Ezzalzouli absent du stage de préparation du Real Betis

Rédaction M4 août 2026 - 14:21

Le milieu offensif marocain Abdessamad Ezzalzouli a été contraint de déclarer forfait pour le stage de préparation de son club, le Real Betis, en vue de la nouvelle saison.

Selon le média espagnol « El Chiringuito », Ezzalzouli n’a pas pu rejoindre le camp d’entraînement du Betis, car il ne s’est pas encore remis de la blessure contractée avec la sélection marocaine avant la Coupe du monde.

La même source précise que le joueur se trouve actuellement à Séville, où il poursuit un programme spécifique de rééducation et de préparation physique dans le cadre de son processus de récupération.

Son absence des terrains devrait donc se prolonger, le Real Betis préférant adopter une approche prudente afin de lui laisser le temps nécessaire pour retrouver pleinement ses moyens, sans prendre le moindre risque.

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Rédaction M4 août 2026 - 14:21
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