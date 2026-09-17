Alerte météo au Maroc: fortes pluies et vague de chaleur à partir de ce jeudi (Villes)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses avec risque de grêle, rafales de vent sous orages et un temps chaud sont attendus, de jeudi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages (20-25 mm) toucheront, jeudi de 12H00 à 23H00, les provinces de Zagora, Tinghir, Ouarzazate, Azilal, Boulemane, Midelt et Errachidia, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Par ailleurs, un temps chaud avec des températures oscillant entre 38° et 40°C concernera, samedi et dimanche, les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khemisset.

S.L.