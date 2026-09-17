Elections 2026: la CGEM lance un appel aux entreprises

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La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) appelle les entreprises à faire preuve de flexibilité dans l’organisation du travail le jour des élections législatives, prévues le 23 septembre.

Dans un message adressé aux membres de la Confédération, son président, Mehdi Tazi, les a invités à aménager les horaires afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de se rendre aux urnes dans de bonnes conditions.

Le scrutin se déroulera de 8h à 19h sur l’ensemble du territoire national. La CGEM considère cette échéance comme un moment important de la vie démocratique du pays et encourage le secteur privé à faciliter l’exercice du droit de vote.

Mehdi Tazi a ainsi appelé les entreprises à se mobiliser et à contribuer à cette démarche citoyenne, en veillant à ce que leurs collaboratrices et collaborateurs puissent participer au scrutin sans que leurs contraintes professionnelles constituent un obstacle.

H.M.