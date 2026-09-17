De HEC Paris à l’INSEAD, de l’ESSEC à CentraleSupélec, de HEC Montréal à l’Université d’Ottawa, Campus Fair revient en octobre pour sa 7e édition, du 7 au 14 octobre, dans trois villes : Rabat, Casablanca et Marrakech. Organisé par Campus Mag, le plus grand salon international itinérant dédié aux grandes écoles et universités en Afrique du Nord réunira une nouvelle fois les établissements les plus prestigieux de l’enseignement supérieur international.

Après six éditions, Campus Fair a changé d’échelle. Né au Maroc avec l’ambition de rapprocher les grandes institutions de l’enseignement supérieur des lycéens et étudiants marocains, le salon réunit désormais, au fil de sa tournée, une sélection exceptionnelle d’établissements français, espagnols, canadiens et marocains.

« Notre ambition a toujours été de créer un rendez-vous qui soit utile à la fois aux étudiants, aux familles et aux établissements. Aujourd’hui, Campus Fair a atteint une dimension qui nous permet de réunir, sur plusieurs villes, des institutions parmi les plus reconnues à l’international. Cette 7e édition est une nouvelle étape, mais certainement pas une étape finale », explique Youssef Ziraoui, fondateur de Campus Mag, à l’origine de cet événement.

De fait, cette année, Campus Fair rassemblera à nouveau plusieurs des établissements les plus prestigieux de l’enseignement supérieur français, avec notamment HEC Paris, l’INSEAD, l’ESSEC, l’ESCP, l’EDHEC, emlyon business school, AUDENCIA, IÉSEG, KEDGE, NEOMA, Excelia, TBS Education, EBS, PSB, INSEEC ou encore MBS côté business schools, ainsi que CentraleSupélec, Polytechnique Paris, CESI, EFREI, ISEP et ECE, entre autres, pour les formations d’ingénieurs et technologiques.

Campus France sera également présent aux côtés des établissements exposants pour informer les étudiants sur les études en France, les accompagner dans leur projet et répondre à leurs questions sur les différentes étapes de leur parcours.

L’Espagne gagne du terrain, le Canada se maintient

En quelques années, l’Espagne s’est imposée comme une destination de plus en plus prisée par les étudiants marocains, jusqu’à rejoindre le podium des pays les plus recherchés sur Campus Fair. Une dynamique qui se traduit cette année par la présence de plusieurs établissements, parmi lesquels IE University, Universidad Europea, Universidad Nebrija et EU Business School, ainsi que par la participation de la Consejería de Educación de l’Ambassade d’Espagne au Maroc.

« L’Espagne a clairement changé de dimension dans les choix des familles marocaines. Elle n’est plus seulement une alternative : elle fait désormais partie des destinations auxquelles les étudiants pensent naturellement lorsqu’ils construisent leur projet d’études à l’étranger », souligne Youssef Ziraoui.

Le Canada sera également largement représenté avec HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l’UQAM, l’Université de Montréal, l’UQTR, l’Université Laval, l’Université d’Ottawa et La Cité.

Une tournée dans trois grandes villes marocaines

Pour cette 7e édition, Campus Fair poursuit son format itinérant avec trois étapes à Rabat, Casablanca et Marrakech. Le coup d’envoi sera donné le 7 octobre au Rabat Marriott. Le salon prendra ensuite ses quartiers à Casablanca les 10 et 11 octobre, dans l’emblématique Église du Sacré-Cœur, avant de rejoindre Marrakech le 14 octobre pour une dernière étape à l’Institut français.

Cette nouvelle implantation à Casablanca accompagne le changement d’échelle de l’événement. Avec plusieurs milliers de visiteurs attendus sur les deux journées, Campus Fair investira un espace à la hauteur de son développement, au cœur de la ville.

Pour Youssef Ziraoui, cette nouvelle adresse marque une étape importante dans l’histoire du salon : « Pour cette première édition à Casablanca au Sacré-Cœur, il fallait trouver un lieu à la hauteur de ce bel événement. Campus Fair a beaucoup grandi au fil des années et nous commencions à être à l’étroit là où nous étions. Nous avons donc voulu offrir aux visiteurs un véritable écrin, à la hauteur des établissements présents et de l’importance que le salon a prise. »

Près de 5 000 visiteurs sont attendus à Casablanca sur les deux journées, principalement des lycéens, étudiants et familles venus s’informer sur les possibilités d’études au Maroc et à l’international. Au-delà des échanges avec les établissements, Campus Fair proposera également un programme de conférences consacré aux grandes questions d’orientation, aux études à l’étranger et aux choix de parcours, afin de permettre aux visiteurs de mieux comprendre les différentes options qui s’offrent à eux.

« Nous voulons que Campus Fair soit bien plus qu’un salon où l’on vient simplement récupérer de la documentation. C’est un moment de rencontre directe avec les établissements, où les jeunes peuvent poser leurs questions, confronter leurs projets et commencer à construire leur orientation », explique Youssef Ziraoui.

Les grandes institutions marocaines également présentes

Cette édition de Campus Fair bénéficie également du soutien de la MDJS, qui accompagne l’événement autour d’un enjeu particulièrement important pour les jeunes : l’évolution des métiers liés au sport et les nouvelles opportunités professionnelles qu’offre ce secteur. Une conférence sera notamment consacrée aux métiers du sport, aux formations qui y conduisent et aux perspectives offertes par le développement de l’écosystème sportif au Maroc, dans un contexte marqué par la perspective de la Coupe du monde 2026 organisée en partie au Maroc et, plus largement, par les grands rendez-vous sportifs internationaux accueillis par le Royaume.

Campus Fair entend également donner toute sa place à l’enseignement supérieur marocain. Les visiteurs pourront ainsi rencontrer plusieurs établissements marocains de premier plan, parmi lesquels l’Université Internationale de Rabat (UIR), l’Université Internationale HEM, Centrale Casablanca, Al Akhawayn University, l’ISGA…

L’objectif est de permettre aux familles de disposer d’une vision aussi large que possible des choix qui s’offrent à elles. Car si la France et le Canada restent des destinations privilégiées, de plus en plus de familles souhaitent également comparer ces opportunités avec les formations proposées au Maroc.

Le Baromètre Campus Mag des écoles supérieures françaises et Top School in Morocco

La 7e édition de Campus Fair sera également l’occasion pour Campus Mag, premier média marocain dédié à l’enseignement supérieur, de poursuivre et d’enrichir son travail d’observation des perceptions et attentes des étudiants et futurs étudiants marocains.

À l’occasion du salon, Campus Mag réalisera la 2e édition de son Baromètre des écoles de commerce françaises préférées des lycéens marocains, établi à partir des perceptions et préférences exprimées par les visiteurs. Pour cette nouvelle édition, le baromètre élargira également son champ aux écoles d’ingénieurs françaises post-bac, afin de mieux mesurer l’attractivité de ces formations auprès des lycéens marocains.

Le baromètre apporte ainsi un éclairage original sur la manière dont les grandes écoles françaises sont perçues par leur futur public au Maroc, à partir d’un terrain directement constitué auprès des jeunes et des familles présents sur Campus Fair.

Campus Fair permettra également d’enrichir la prochaine édition de Top School in Morocco, le classement développé par Campus Mag autour de la perception des établissements d’enseignement supérieur au Maroc. Pour la première fois, le dispositif intégrera, en complément de sa dimension RH, le point de vue des étudiants eux-mêmes, recueilli à travers un sondage réalisé dans le cadre du salon.

Cette évolution permettra de croiser la perception des recruteurs avec celle des principaux concernés : les étudiants, afin de proposer une lecture plus complète de l’attractivité et de l’expérience associées aux établissements d’enseignement supérieur au Maroc.