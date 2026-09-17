Le Salon du Cheval d’El Jadida met à l’honneur l’excellence de l’élevage équin

À l’occasion de sa 17ᵉ édition, le Salon du Cheval d’El Jadida réaffirme son engagement en faveur de la valorisation des races équines et du développement de l’élevage au Maroc en organisant quatre compétitions majeures consacrées aux chevaux Pur-Sang Arabes, Arabe-Barbes et Barbes. Véritables rendez-vous de référence, ces épreuves mettent en lumière l’excellence de l’élevage national tout en renforçant l’ouverture du Royaume sur les circuits internationaux de la filière équine.

Parmi les temps forts de cette programmation figure la Coupe des Éleveurs Marocains des Chevaux Pur-Sang Arabes, véritable vitrine du savoir-faire des éleveurs nationaux. Organisée en partenariat avec la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) et l’Association Royale Marocaine des Éleveurs de Chevaux Pur-Sang Arabes, ce concours récompense les lignées les plus prometteuses du Royaume et met à l’honneur les professionnels qui œuvrent à la préservation, à l’amélioration génétique et au rayonnement de cette race emblématique.

Le Salon accueille également le Concours International Modèles et Allures des Chevaux Pur-Sang Arabes « Title Show », qui rassemble des chevaux champions du Maroc, d’Europe et du Moyen-Orient. Classé « Title Show », le plus haut niveau de reconnaissance accordé par la Conférence Européenne des Organismes du Cheval Arabe (ECAHO), ce concours confirme son statut parmi les manifestations internationales de référence dédiées au cheval Pur-Sang Arabe. Il constitue un espace privilégié de rencontre entre éleveurs, propriétaires et professionnels de la filière, tout en contribuant à renforcer la visibilité du cheval Pur-Sang Arabe élevé au Maroc sur la scène internationale.

Le programme comprend également la Coupe des Champions des Chevaux Arabe-Barbes, qui réunit les meilleurs représentants de cette race distingués lors des précédentes éditions du Salon ou dans les championnats nationaux. Fruit du croisement entre le cheval Barbe et le Pur-Sang Arabe, le cheval Arabe-Barbe est reconnu pour sa résistance, son endurance, sa polyvalence et son équilibre. Cette compétition met en valeur les qualités de cette race ainsi que le travail des éleveurs marocains engagés dans son développement.

Enfin, la Coupe des Champions des Chevaux Barbes rend hommage au cheval Barbe, considéré comme le cheval national et l’une des races fondatrices de l’identité équine marocaine. Réunissant les meilleurs chevaux titrés au niveau national, cette épreuve récompense les sujets les plus remarquables selon des critères exigeants de modèle, d’allures, d’équilibre, de puissance et d’élégance. Elle témoigne également de l’engagement des éleveurs en faveur de la préservation et de la valorisation de cette race emblématique, intimement liée au patrimoine équestre du Royaume.

À travers ces quatre concours, le Salon du Cheval d’El Jadida réaffirme sa vocation de plateforme de promotion de l’excellence équine. En valorisant le travail des éleveurs, en encourageant l’amélioration continue des races et en favorisant les échanges entre professionnels marocains et internationaux, le Salon contribue activement au développement de la filière équine nationale et au rayonnement du cheval marocain sur les scènes régionale et internationale.