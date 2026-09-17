Maroc-Israël : vers le renforcement des relations diplomatiques

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Le Maroc et Israël vont ouvrir des ambassades dans leurs pays respectifs, a annoncé mercredi le ministère israélien des Affaires étrangères, après une rencontre entre les deux chefs de la diplomatie sous l’égide américaine.

Le ministère israélien a fait état d’une réunion mercredi à New York entre le ministre des Affaires étrangères Gidéon Saar et son homologue marocain Nasser Bourita, à l’invitation de l’ambassadeur des Etats-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz.

A cette occasion, les trois pays « ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une série de mesures destinées à renforcer les relations entre Israël et le Maroc comprenant (… ) l’élévation de leurs missions diplomatiques respectives au rang d’ambassades, ainsi que la nomination d’ambassadeurs », indique le ministère dans un communiqué, relayé par l’AFP.

Il n’a cependant pas donné de dates à l’établissement de ces ambassades et le Maroc n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Le ministère israélien a aussi annoncé que des accords économiques seraient conclus entre les deux pays, qui disposent de bureaux de liaison, avant la fin de 2026 ainsi qu’une extension des vols directs entre les deux pays.

S.L.